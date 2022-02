Da “guidati dalla tecnologia” a “guidati dal problema del paziente” usando le tecnologie per una più rapida risposta (Di lunedì 14 febbraio 2022) ( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - Potenziare le infrastrutture di rete, adeguare l'educazione digitale della popolazione e sviluppare prodotti certificati, hardware e software, tutto questo per potenziare la telemedicina e renderla maggiormente fruibile. Queste le tre chiavi di volta secondo il Professor Marco Knaflitz, Responsabile di Ingegneria Clinica dell'Università Politecnico di Torino, che spiega durante la sessione “Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le necessità del patient journey” della Winter School 2022 organizzata da Motore Sanità , con il contributo incondizionato di Siemens Healthineers e Vree Health. La telemedicina ha iniziato ad essere realmente praticata, almeno ai livelli più di base, ed ha dimostrato appieno le sue potenzialità, sottolineando nel contempo, almeno in parte, l'aumento di efficacia ed ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) ( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - Potenziare le infrastrutture di rete, adeguare l'educazione digitale della popolazione e sviluppare prodotti certificati, hardware e software, tutto questo per potenziare la telemedicina e renderla maggiormente fruibile. Queste le tre chiavi di volta secondo il Professor Marco Knaflitz, Responsabile di Ingegneria Clinica dell'Università Politecnico di Torino, che spiega durante la sessione “Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le necessità del patient journey” della Winter School 2022 organizzata da Motore Sanità , con il contributo incondizionato di Siemens Healthineers e Vree Health. La telemedicina ha iniziato ad essere realmente praticata, almeno ai livelli più di base, ed ha dimostrato appieno le sue potenzialità, sottolineando nel contempo, almeno in parte, l'aumento di efficacia ed ...

