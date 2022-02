Curling oggi, Italia-Usa Pechino 2022: orari, programma, tv, streaming (Di martedì 15 febbraio 2022) oggi martedì 15 febbraio (ore 13:05) si gioca Italia-USA, match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri torneranno sul ghiaccio del National Acquatic Center per compiere un vero e proprio miracolo sportivo puntando ancora al difficilissimo passaggio in semifinale,. Oltre al complicato tentativo di passare il turno, l’obiettivo di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simon Gonin sarà anche quello di migliorare quanto fatto quattro anni fa a PyeongChang 2018, dove collezionarono tre partite vinte e sei perse. L’avversario è chiaramente ostico in quanto si tratta dei detentori del titolo Olimpico; tuttavia i nostri ragazzi potranno giocarsi la carta della spensieratezza, facendo bene godendosi gli ultimi momenti di questa rassegna a cinque ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022)martedì 15 febbraio (ore 13:05) si gioca-USA, match valido per il torneo dimaschile alle Olimpiadi Invernali di. Gli azzurri torneranno sul ghiaccio del National Acquatic Center per compiere un vero e proprio miracolo sportivo puntando ancora al difficilissimo passaggio in semifinale,. Oltre al complicato tentativo di passare il turno, l’obiettivo di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simon Gonin sarà anche quello di migliorare quanto fatto quattro anni fa a PyeongChang 2018, dove collezionarono tre partite vinte e sei perse. L’avversario è chiaramente ostico in quanto si tratta dei detentori del titolo Olimpico; tuttavia i nostri ragazzi potranno giocarsi la carta della spensieratezza, facendo bene godendosi gli ultimi momenti di questa rassegna a cinque ...

