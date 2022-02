Curling, l’Italia non svolta alle Olimpiadi: il Canada regola gli azzurri, semifinale lontanissima (Di lunedì 14 febbraio 2022) l’Italia non riesce a imprimere il deciso cambio di rotta nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri erano riusciti a destarsi dal torpore battendo la Svizzera nella giornata di ieri dopo quattro sconfitte consecutive e avevano bisogno di avere la meglio sul Canada per continuare a sperare in una complicatissima qualificazione alle semifinali. Purtroppo è giunta una resa per 7-3, cedendo l’onore delle armi al termine del nono end. La nostra Nazionale incappa nella quinta sconfitta ai Giochi (in precedenza contro Gran Bretagna, Svezia, Cina, Russia) e la possibilità di accedere alla fase a eliminazione diretta appare decisamente remota: occorre vincere le ultime tre partite contro USA, Norvegia e Danimarca, sperando in una lunga ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)non riesce a imprimere il deciso cambio di rotta nel torneo dimaschileInvernali di Pechino 2022. Glierano riusciti a destarsi dal torpore battendo la Svizzera nella giornata di ieri dopo quattro sconfitte consecutive e avevano bisogno di avere la meglio sulper continuare a sperare in una complicatissima qualificazionesemifinali. Purtroppo è giunta una resa per 7-3, cedendo l’onore delle armi al termine del nono end. La nostra Nazionale incappa nella quinta sconfitta ai Giochi (in precedenza contro Gran Bretagna, Svezia, Cina, Russia) e la possibilità di accedere alla fase a eliminazione diretta appare decisamente remota: occorre vincere le ultime tre partite contro USA, Norvegia e Danimarca, sperando in una lunga ...

