Curling, Italia-Canada 3-7: highlights e sintesi Pechino 2022 – VIDEO (Di lunedì 14 febbraio 2022) L'Italia del Curling maschile non riesce ad ingranare. Retornaz e compagni non riescono a dare continuità alla vittoria di ieri contro la Svizzera, perdendo l'incontro odierno contro il Canada. Gli azzurri giocano un match alla pari contro i maestri nordamericani fino a metà partita, per poi cedere negli ultimi end, quando gli stone iniziano a pesare di più. Lo skip Joel Retornaz trova un ottimo settimo end da mano nulla per riguadagnare il vantaggio dell'ultimo stone, ma la poco lucidità nell'ottavo end, seguito da un nono totalmente disastroso, condanna gli azzurri. La strada per la semifinale si fa quindi ancora più impervia, se non inaccessibile. La matematica ci tiene ancora in vita ma per entrare nelle prime 4 ci vorrebbero tre vittorie nelle ultime tre partite ed una serie di risultati favorevoli negli altri ...

