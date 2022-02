Crisi Ucraina-Russia | “Putin disponibile a negoziare”

(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirè “” e latra, con il rischio concreto di una guerra in base alle ultime news, è solo una parte delle più ampie preoccupazioni di Mosca sulla sicurezza. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, parlando con la Cnn, al termine di una giornata iniziata con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che riferiva di aver detto ache esistono “chance” per un dialogo diplomatico con l’Occidente. “Prima di tutto – ha sottolineato Peskov –ha sempre chiesto negoziati e diplomazia. Ed è stato lui ad aver avviato la questione delle garanzie di sicurezza per la Federazione russa. L’è solo una parte del problema, è ...

Advertising

luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - repubblica : Crisi ucraina: l’Italia invierà alpini e bersaglieri [di Tommaso Ciriaco] - Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con… - giu33liana : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Russia #UE #Putin: 'Faremo di tutto per trovare dei compromessi che possano soddisfa… - thomasmmr : Cos'è successo fra Russia e Ucraina e perché siamo arrivati a questo punto -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ucraina

, l'Europa si prepara a flusso di migranti e rifugiati con la nuova agenzia (anche in Italia)Russia -: schieramenti, Occidente diviso, prezzi, conseguenze, ruolo dell'Italia in ...22:44 Cremlino, Putin disposto a negoziare Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha assicurato che il presidente russo Vladimir Putin è "disposto a negoziare" e aggiunto che laè solo ...Mondo - Da quando non è più cancelliere, il padre nobile della socialdemocrazia tedesca lavora come lobbista per il gigante petrolifero russo dell'amico Putin. Nella crisi Ucraina si pronuncia solo ...La crisi ucraina sta peggiorando. Il presidente degli Stati Uniti Biden parla pubblicamente della minaccia della guerra mondiale. Non deve andare così lontano, ma la guerra è più probabile. Washington ...