Crisi ucraina, Mosca difende la via diplomatica. Ma gli Usa lanciano l’allarme: «Aumentate le truppe al confine» (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Crisi ucraina continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. Mentre soffiano venti di guerra, la diplomazia tenta in ogni modo di evitare l’escalation. Gli schieramenti si muovono su un equilibrio delicatissimo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato informato dagli Stati Uniti che il giorno dell’attacco russo sarà mercoledì 16 febbraio. A darne notizia è stata la Cnn. Il presidente ucraino ha però aggiunto che «non è la prima volta» che si parla di questa data e che «l’ucraina è più forte che mai», invitando la popolazione «a sventolare le bandiere ucraine e a indossare i colori nazionali», al fine di rendere il «16 febbraio il giorno dell’unità nazionale». Zelensky ha ribadito la volontà di raggiungere «la pace e risolvere tutte le questioni esclusivamente attraverso i negoziati», sottolineando che «l’esercito ucraino ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lacontinua a tenere il mondo con il fiato sospeso. Mentre soffiano venti di guerra, la diplomazia tenta in ogni modo di evitare l’escalation. Gli schieramenti si muovono su un equilibrio delicatissimo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato informato dagli Stati Uniti che il giorno dell’attacco russo sarà mercoledì 16 febbraio. A darne notizia è stata la Cnn. Il presidente ucraino ha però aggiunto che «non è la prima volta» che si parla di questa data e che «l’è più forte che mai», invitando la popolazione «a sventolare le bandiere ucraine e a indossare i colori nazionali», al fine di rendere il «16 febbraio il giorno dell’unità nazionale». Zelensky ha ribadito la volontà di raggiungere «la pace e risolvere tutte le questioni esclusivamente attraverso i negoziati», sottolineando che «l’esercito ucraino ...

Advertising

luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - repubblica : Crisi ucraina: l’Italia invierà alpini e bersaglieri [di Tommaso Ciriaco] - Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con… - UfficialeY : RT @repubblica: Crisi ucraina, il cancelliere tedesco Scholz in conferenza stampa: 'L'ingresso di Kiev nella Nato non e' in agenda' https:/… - AnalyticaFor : Il link al libro di Giorgio Cella, l'ospite dell'evento ?? -