Crisi Ucraina, la via diplomatica può evitare il conflitto? Quali sono le richieste della Russia all’occidente (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sembra essersi riacceso un forte ottimismo verso una risoluzione in chiave diplomatica della Crisi che sta coinvolgendo l’Ucraina. Anche se continuano le esercitazioni militari dell’esercito russo al confine sud-est, dove da circa due mesi sono accampati circa 130mila soldati russi, le operazioni sul piano del dialogo proseguono; dopo il colloquio in videochiamata tra il Presidente Biden e il Presidente russo Putin, nelle ultime ore è intervenuto anche il Cancelliere tedesco Scholz che ha avuto un fruttuoso colloquio con il leader ucraino Zelensky, che nella giornata di martedì incontrerà Putin La via del dialogo è stata ampiamente richiamata anche dal fronte russo, il ministro degli esteri Lavrov ha ribadito la disponibilità russa al confronto, e sono bastate le poche parole ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sembra essersi riacceso un forte ottimismo verso una risoluzione in chiaveche sta coinvolgendo l’. Anche se continuano le esercitazioni militari dell’esercito russo al confine sud-est, dove da circa due mesiaccampati circa 130mila soldati russi, le operazioni sul piano del dialogo proseguono; dopo il colloquio in videochiamata tra il Presidente Biden e il Presidente russo Putin, nelle ultime ore è intervenuto anche il Cancelliere tedesco Scholz che ha avuto un fruttuoso colloquio con il leader ucraino Zelensky, che nella giornata di martedì incontrerà Putin La via del dialogo è stata ampiamente richiamata anche dal fronte russo, il ministro degli esteri Lavrov ha ribadito la disponibilità russa al confronto, ebastate le poche parole ...

Advertising

luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - luigidimaio : Ho presieduto questo pomeriggio una riunione operativa all’Unità di Crisi della Farnesina sulla situazione in… - Agenzia_Ansa : ll Papa, durante l'Angelus, ha parlato della crisi e dell'escalation di tensioni in Ucraina. 'Notizie molto preoccu… - roccogarramone2 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Russia #UE #Putin: 'Faremo di tutto per trovare dei compromessi che possano soddisfa… - Paoloboi69 : RT @luigidimaio: Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione ai con… -