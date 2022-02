(Di lunedì 14 febbraio 2022) . La tensione è alta, nonostante si stia tentando la via diplomatica La minaccia russa per l’sembra essere sempre più aspra. Non si esclude una invasione imminente da parte delle truppe russe in territorio ucraino. Nonostante si stia cercando di risolvere la questione in maniera diplomatica, con incontri e telefonate, la tensione resta molto alta e ci si attende un epilogo già in settimana. Indirusso, gli Stati Unititi sono pronti e interverranno “in modo rapido e deciso a ogni ulteriore aggressione della Russia contro l’”. Sono queste le parole del presidenteal suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Leggi anche: DUE ANNI DI PANDEMIA, COSA È CAMBIATO? L’Adnkronos, inoltre, informa che i due presidenti “hanno convenuto sulla necessità di continuare a perseguire la ...

Diplomazia al lavoro C'è ancora tempo per una soluzione diplomatica alla, ma si sta assottigliando. Lo ha dichiarato il portavoce del Pentagono John Kirby , intervistato da Fox News. "...... dedicato alla- , il passaggio dall'accerchiamento e dal blocco navale all'invasione di aria e di terra è un salto nel vuoto per chi lo minaccia e per chi lo subirebbe. Ma è così ...Crisi Ucraina, Biden: “la risposta Usa in caso di attacco sarà rapida”. La tensione è alta, nonostante si stia tentando la via diplomatica La minaccia russa per l’Ucraina sembra essere sempre più ...I venti della crisi in Ucraina soffiano fino in Sicilia. Un sommergibile della Nato si trova in immersione al largo delle coste ragusane. Lì a tallonare le sette navi da sbarco russe in navigazione ...