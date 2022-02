Crisi tra Ucraina e Russia: Di Maio domani in visita diplomatica a Kiev (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Crisi tra Ucraina e Russia non accenna a fermarsi e Luigi Di Maio, sta pianificando una visita diplomatica a Kiev. A quanto si apprende, già domani il ministro degli Esteri potrebbe recarsi nella ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 febbraio 2022) Latranon accenna a fermarsi e Luigi Di, sta pianificando una. A quanto si apprende, giàil ministro degli Esteri potrebbe recarsi nella ...

Advertising

angelomangiante : L'orrore di una guerra e tutti i crimini che ne seguono. La continua minaccia di una guerra sanguinosa, sottovalut… - repubblica : Crisi ucraina, telefonata di oltre un'ora tra Biden e Putin. Il ministro degli Esteri russo Lavrov: 'Non ci sara' i… - masechi : ?? La telefonata tra Biden e Putin non ha cambiato il quadro della crisi Ucraina. - susy19711 : RT @Agenzia_Ansa: E' 'possibile' che sulla crisi ucraina ci sia una sessione ad hoc dei leader europei a margine del summit di questa setti… - Henry_whites : RT @localteamtv: Sfila sulla A1 tra Napoli e Caianello il corteo dei bus turistici in protesta contro il governo per la crisi del comparto… -