Cresce la Space economy italiana L’accordo tra Tas e Rina

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Più sinergie nell’ambito spaziale per rafforzare la filiera dellanazionale. Ne è un esempiodi collaborazione siglato oggi tra Thales AleniaItalia (Tas), joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), e, azienda multinazionale che si occupa di ispezioni, certificazioni e consulenza ingegneristica. Lo scopo è realizzare progetti comuni nel settore spaziale per rafforzare il proprio ruolo competitivo. La cooperazione sottoscritta tra le due società si inserisce nel più ampio quadro del consolidamento delle strutture strategiche associato ai fondi previsti dal Pnrr. Entrambe, infatti, punteranno sulle rispettive competenze, per realizzare iniziative congiunte nella, grazie a un miglior utilizzo, sviluppo e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cresce Space

... lambiscono la coda strumentale di Amare citazioni di No time noe La cura. Il brano si ... La forte passione per la musicavia via, con l'urgenza di diventare qualcosa di più che un ......familiare di dare alla luce un bambino in modo che possa portare a casa un reddito quando. -... l'Italia avrà un ruolo da protagonista anche nel settore dellaeconomy 28 Gennaio 2022 ...Un nuovo video della US Space Force “richiede un’azione” sui detriti spaziali e chiede al settore privato il loro aiuto per ripulire il crescente caos spaziale. Il video è stato rilasciato il 5 ...Il meteo spaziale, in inglese space weather, sta provocando danni per centinaia di miliardi causando blackout, traffico aereo in tilt e tanto altro.