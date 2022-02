Cremonini | “Il mio nuovo album sarà il disco che non avrei mai immaginato di poter fare”

(Di martedì 15 febbraio 2022) foto di Andrea SestitoBOLOGNA – In occasione della giornata di San Valentino, Cesareè tornato a parlare del suo imminentelavorografico, “La ragazza del futuro”, che uscirà il prossimo 25 febbraio ed è stato anticipato dai singoli “Colibrì” e “La ragazza del futuro”: “Mancano solo pochi giorni al 25 febbraio, il giorno di uscita del(potete già preordinarlo e acquistare online le ultime copie autografate che stanno andando a ruba), e io non vedo l’ora di farvelo ascoltare!”, scrive l’ex leader dei Lunapop. “In questi giorni – aggiunge – stiamo definendo i dettagli in vista della pubblicazione, la conferenza stampa con i media e le radio che ve lo racconteranno e i contenuti (molto) speciali di questoepico. Se “Possibili Scenari” era il ...

... perché si festeggia/ Martire per amore: miti e business Cesare, in Poetica, recita un ... Quando accadrà? No non lo so, ma del tuo mondo parte farò: guarda e vedrai che il sognosi ......toni un pochino più classici e legati al cantautorato ma comunque moderno? Allora Cesare...fuoco/ dubita che il sole si muova/ dubita che la verità sia mentitrice/ ma non dubitare mai del...Cesare Cremonini si è preso tutti gli applausi del Teatro Ariston ieri sera dopo essere stato catapultato alla 72esima edizione del Festival di Sanremo su invito di Amadeus e del suo manager, Lucio ...Provenendo il mio nonno materno da un’antica famiglia che si era stabilita nel Quarnaro ai tempi della Repubblica di Venezia, il tema della convivenza di confine tra etnie diverse, in un’area ...