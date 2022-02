Covid | scoperta italiana contro tutte le varianti Cosa cambia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) C’è una grossa novità sul fronte delle armi per combattere il-19 e provare ad uscire finalmente dalla pandemia: si tratta di uno studio tutto italiano – condotto dall’Istituto superiore di sanità – che evidenzia il potenziale profilattico di un nuovo vaccinoil SARS-CoV-2 utilele, che potrebbe fare da base per i vaccini di richiamo annuale con cui presumibilmente renderemo endemico il coronavirus. Il bersaglio del siero è infatti la proteina N, che al contrario della più nota spike non mostra quasi mutazioni tra le. Lo studio Pubblicato sulla rivista Viruses e condotto dai ricercatori del Centro Nazionale per la Salute Globale dell’Istituto superiore di sanità, lo studio in questione ha dimostrato che questo nuovo approccio innovativo ...

Il 12 gennaio 2020 fu l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a confermare la scoperta di un nuovo coronavirus, causa di un'infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di ... Questi parametri saranno essenziali per porre le basi di futuri studi clinici atti a confermare in via definitiva l'efficacia di questa scoperta. Sarà inoltre necessario comprendere se eventuali ... Sono promettenti i risultati i primi risultati di uno studio per un vaccino Covid-19 per contrastare tutte le varianti ... atti a confermare in via definitiva l'efficacia di questa scoperta. Sarà ...