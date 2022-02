Covid, Salvini punta la fine dello stato d’emergenza: «Dopo il 31 marzo stop obblighi e Green pass» (Di lunedì 14 febbraio 2022) «Penso e spero che con il 31 marzo e la fine dello stato d’emergenza, si superino i divieti, obblighi, restrizioni, Green pass e Super Green pass». A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini, che alla vigilia dell’obbligo di pass al lavoro per tutti gli over 50 commenta quello che spera succederà Dopo la scadenza dello stato d’emergenza. In diretta su Radio Rtl 102.5 Salvini ha risposto alla domanda sullo scenario futuro, ribadendo l’idea di un superamento di tutte le limitazioni anti Covid. «Con attenzione e cautela ma sì. Così sta facendo il resto del mondo, non capisco perché ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) «Penso e spero che con il 31e la, si superino i divieti,, restrizioni,e Super». A dirlo è il leader della Lega Matteo, che alla vigilia dell’obbligo dial lavoro per tutti gli over 50 commenta quello che spera succederàla scadenza. In diretta su Radio Rtl 102.5ha risposto alla domanda sullo scenario futuro, ribadendo l’idea di un superamento di tutte le limitazioni anti. «Con attenzione e cautela ma sì. Così sta facendo il resto del mondo, non capisco perché ...

