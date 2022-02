Covid, Ricciardi: “Guariti o vaccinati immunità svanisce, nuove dosi in futuro” (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’immunizzazione dal Covid, sia quella naturale per chi si è contagiato, sia quella acquisita con il vaccino, non è permanente ma svanisce con il tempo. Ormai abbiamo molte evidenze”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all’università Cattolica. “La cosa migliore che si possa fare, dunque – continua Ricciardi – è continuare a proteggersi: nel caso in cui si sia avuta la malattia con un ciclo vaccinale completo, nel caso non ci si sia ammalati con le dosi di richiamo. Probabilmente dovremo continuare a proteggerci nel prossimo futuro con altre dosi di richiamo, a partire dalle persone più vulnerabili ma poi, naturalmente, dovremmo farle tutti”. Parlando ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’immunizzazione dal, sia quella naturale per chi si è contagiato, sia quella acquisita con il vaccino, non è permanente macon il tempo. Ormai abbiamo molte evidenze”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Walter, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all’università Cattolica. “La cosa migliore che si possa fare, dunque – continua– è continuare a proteggersi: nel caso in cui si sia avuta la malattia con un ciclo vaccinale completo, nel caso non ci si sia ammalati con ledi richiamo. Probabilmente dovremo continuare a proteggerci nel prossimocon altredi richiamo, a partire dalle persone più vulnerabili ma poi, naturalmente, dovremmo farle tutti”. Parlando ...

