Covid oggi Italia, Speranza: “Finalmente curva contagi si piega” (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Su Covid in Italia e contagi, “guardiamo alle prossime settimane con maggiore fiducia e lo facciamo soprattutto perché abbiamo Finalmente una percentuale molto alta di persone che” contro il coronavirus “hanno scelto la strada del vaccino come leva fondamentale per affrontare questa stagione così difficile. Dopo molte settimane tutt’altro che semplici, Finalmente vediamo anche nel nostro Paese la curva piegarsi”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto all’inaugurazione dell’Anno accademico 2021-2022 dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “I dati delle ultime settimane sono incoraggianti – ha confermato – e l’auspicio è che, su questo terreno, i giorni che arriveranno possano essere ancora ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Suin, “guardiamo alle prossime settimane con maggiore fiducia e lo facciamo soprattutto perché abbiamouna percentuale molto alta di persone che” contro il coronavirus “hanno scelto la strada del vaccino come leva fondamentale per affrontare questa stagione così difficile. Dopo molte settimane tutt’altro che semplici,vediamo anche nel nostro Paese larsi”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto, intervenuto all’inaugurazione dell’Anno accademico 2021-2022 dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “I dati delle ultime settimane sono incoraggianti – ha confermato – e l’auspicio è che, su questo terreno, i giorni che arriveranno possano essere ancora ...

