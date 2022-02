Covid oggi Italia, chi è più protetto tra vaccinati e guariti? (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Chi è più protetto dal Covid? Chi è vaccinato o chi è guarito? “La combinazione migliore” per una protezione dal virus “è quella del vaccinato infettato”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano. Questo avviene, precisa, “perché c’è una risposta importante e molto alta degli anticorpi alla proteina Spike e poi, grazie all’infezione, una trasversalità di risposta rispetto” ad altre componenti strutturali del virus come “la proteina del nucleocapside e questo dà una protezione sicuramente maggiore”. Quindi non serve un’ulteriore dose di vaccino per chi dopo aver fatto due dosi ha contratto il Covid? “No, però è tutto da dimostrare – risponde l’esperto – Ad oggi l’indicazione è che ci voglia comunque il quarto evento, ovvero la terza dose di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Chi è piùdal? Chi è vaccinato o chi è guarito? “La combinazione migliore” per una protezione dal virus “è quella del vaccinato infettato”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano. Questo avviene, precisa, “perché c’è una risposta importante e molto alta degli anticorpi alla proteina Spike e poi, grazie all’infezione, una trasversalità di risposta rispetto” ad altre componenti strutturali del virus come “la proteina del nucleocapside e questo dà una protezione sicuramente maggiore”. Quindi non serve un’ulteriore dose di vaccino per chi dopo aver fatto due dosi ha contratto il? “No, però è tutto da dimostrare – risponde l’esperto – Adl’indicazione è che ci voglia comunque il quarto evento, ovvero la terza dose di ...

