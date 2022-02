Covid oggi Italia, cala occupazione terapie intensive (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua, costante, il calo dell’occupazione media a livello nazionale dei posti letto Covid in Italia nelle terapie intensive degli ospedali che nelle 24 ore – secondo gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati a ieri sera – scende di un punto percentuale, attestandosi al 12%, dopo essere stata stabile per due giorni al 13%. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua, costante, il calo dell’media a livello nazionale dei posti lettoinnelledegli ospedali che nelle 24 ore – secondo gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati a ieri sera – scende di un punto percentuale, attestandosi al 12%, dopo essere stata stabile per due giorni al 13%. L'articolo proviene daSera.

