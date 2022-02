Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 14 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, lunedì 14 febbraio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti nel Paese mentre i contagi continuano a calare. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 2.145 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 febbraio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 9 morti, considerando la differenza tra il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilcon i numeriin, lunedì 142022, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti nel Paese mentre icontinuano a calare. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 2.145 i nuovida coronavirus14in Veneto, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 9 morti, considerando la differenza tra il ...

