Covid oggi Italia, 28.630 contagi e 281 morti: bollettino 14 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 28.630 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 281 morti che porta a 151.296 il numero delle vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 283.691 tamponi con un tasso di positività al 10,1%. I ricoverati con sintomi sono 16.050, 10 in meno da ieri. Sono 1.173 i ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno da ieri. CAMPANIA – Sono 3.035 i nuovi contagi da Coronavirus emersi in Campania oggi, 14 febbraio 2022, dall’analisi di 24.647 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 28.630 i nuovida Coronavirus in, 142022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 281che porta a 151.296 il numero delle vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 283.691 tamponi con un tasso di positività al 10,1%. I ricoverati con sintomi sono 16.050, 10 in meno da ieri. Sono 1.173 i ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno da ieri. CAMPANIA – Sono 3.035 i nuovida Coronavirus emersi in Campania, 142022, dall’analisi di 24.647 test. Nelodierno diffuso dall’unità ...

