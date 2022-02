Covid oggi Italia, 28.630 contagi e 281 morti: bollettino 14 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 28.630 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 281 morti che porta a 151.296 il numero delle vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 283.691 tamponi con un tasso di positività al 10,1% in calo rispetto all’11,2% di ieri. I ricoverati con sintomi sono 16.050, 10 in meno da ieri. Sono 1.173 i ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno da ieri. Sono 1.590.615 le persone attualmente positive in Italia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 76.553 guariti. Il totale delle persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia tocca ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 28.630 i nuovida Coronavirus in, 142022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 281che porta a 151.296 il numero delle vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 283.691 tamponi con un tasso di positività al 10,1% in calo rispetto all’11,2% di ieri. I ricoverati con sintomi sono 16.050, 10 in meno da ieri. Sono 1.173 i ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno da ieri. Sono 1.590.615 le persone attualmente positive in. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 76.553 guariti. Il totale delle persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia tocca ...

