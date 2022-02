Covid oggi Emilia Romagna, 2.695 contagi e 32 morti: bollettino 14 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.695 i contagi da coronavirus oggi, 14 febbraio 2022, in Emilia Romagna, su un totale di 17.360 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 7.633 molecolari e 9.727 test antigenici rapidi. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15.5%. Si registrano 32 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 113 (-8 rispetto a ieri, pari al -6,6%), l’età media è di 62,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.118 (+51 rispetto a ieri, +2,5%), età media 74,4 anni. Continua intanto la campagna vaccinale ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.695 ida coronavirus, 142022, in, su un totale di 17.360 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 7.633 molecolari e 9.727 test antigenici rapidi. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15.5%. Si registrano 32 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 113 (-8 rispetto a ieri, pari al -6,6%), l’età media è di 62,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 2.118 (+51 rispetto a ieri, +2,5%), età media 74,4 anni. Continua intanto la campagna vaccinale ...

