Covid, news. Bollettino: 28.630 nuovi casi e 281 morti. Tasso di positività al 10,1%. LIVE (Di lunedì 14 febbraio 2022) Secondo l'istituto, le rianimazioni in Molise, Calabria e Friuli Venezia Giulia sono in controtendenza, con un dato in salita. Stabile al 25% l'occupazione dei reparti di area medica in Italia, ma la percentuale è in crescita in 8 regioni. Un vaccino contro tutte le varianti. Positivi i primi test del prototipo dell'Iss, mentre il 91% degli italiani ha almeno una dose

