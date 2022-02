Covid, le news. Bollettino: calano ancora ricoveri e terapie intensive, 281 i morti. LIVE (Di lunedì 14 febbraio 2022) Registrati 28.630 nuovi contagi, tasso di positività al 10,1%. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 283.691. Secondo i dati Agenas, le terapie intensive calano al 12%, giù in 10 regioni. In sperimentazione un vaccino contro tutte le varianti Leggi su tg24.sky (Di lunedì 14 febbraio 2022) Registrati 28.630 nuovi contagi, tasso di positività al 10,1%. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 283.691. Secondo i dati Agenas, leal 12%, giù in 10 regioni. In sperimentazione un vaccino contro tutte le varianti

Advertising

HuffPostItalia : L'operaio No Vax: 'Mangio da mia madre, taglio le spese, resisterò finché il Pass cadrà' - LaStampa : Mio padre, medico eroe morto per il Covid e dimenticato dallo Stato - HuffPostItalia : Iss: 'Buoni risultati dai primi test su un vaccino contro tutte le varianti Covid' - rockolpoprock : Claudio Baglioni positivo al Covid: rinviati i concerti del tour - Alien1750 : RT @HuffPostItalia: “Dove ca.. siete? Venite a piedi, dobbiamo liberare l’Italia”. L'ira su Telegram dei no vax delusi a Piazza Venezia htt… -