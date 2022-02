Covid Italia, bollettino 13 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 51.959 i contagi da coronavirus in Italia registrati dall’ultimo bollettino di Protezione civile e ministero della Salute ieri, 13 febbraio. 462.881 i tamponi effettuati per un tasso di positività che si attesta all’11.20%. 191 i morti in 24 ore. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 51.959 i contagi da coronavirus inregistrati dall’ultimodi Protezione civile e ministero della Salute ieri, 13. 462.881 i tamponi effettuati per un tasso di positività che si attesta all’11.20%. 191 i morti in 24 ore. L'articolo proviene daSera.

