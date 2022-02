Covid Germania oggi, 76.465 nuovi casi e 42 decessi (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Germania conferma 76.465 nuovi casi di Covid-19, accertati in 24 ore, e altri 42 decessi per complicanze legate al coronavirus. I dati riportati dall’Istituto Robert Koch segnalano un totale di 12.421.126 contagi dall’inizio della pandemia con 119.977 morti e circa 8.838.800 persone guarite dopo aver contratto l’infezione. Il dato giornaliero sui contagi è inferiore rispetto agli ultimi giorni, ma il bollettino del lunedì risente sempre del minor numero di tamponi effettuati nel fine settimana. L’incidenza settimanale dei contagi da coronavirus è pari a 1.459,8 casi positivi per 100.000 abitanti, con 1.213.903 infezioni accertate negli ultimi sette giorni. I casi attivi sono circa 3.462.300. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laconferma 76.465di-19, accertati in 24 ore, e altri 42per complicanze legate al coronavirus. I dati riportati dall’Istituto Robert Koch segnalano un totale di 12.421.126 contagi dall’inizio della pandemia con 119.977 morti e circa 8.838.800 persone guarite dopo aver contratto l’infezione. Il dato giornaliero sui contagi è inferiore rispetto agli ultimi giorni, ma il bollettino del lunedì risente sempre del minor numero di tamponi effettuati nel fine settimana. L’incidenza settimanale dei contagi da coronavirus è pari a 1.459,8positivi per 100.000 abitanti, con 1.213.903 infezioni accertate negli ultimi sette giorni. Iattivi sono circa 3.462.300. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

