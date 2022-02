**Covid: Fico, 'con bonus psicologico si rafforza tutela salute'** (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Questo pomeriggio a Montecitorio inizia la discussione generale di tre mozioni: sulla direttiva Bolkestein, sul sostegno al comparto automobilistico e sulle iniziative per la diagnosi e la cura dei disturbi dello spettro autistico. Domattina sarà la volta del decreto sulla proroga dello stato di emergenza, mentre nella seconda parte della settimana si svolgerà l'esame del Milleproroghe. Questo decreto contiene una misura preziosa per un tema delicato e sentito -che si è reso ancora più evidente dopo questi due anni di pandemia- quello del disagio psicologico, che merita maggiore attenzione, anche in termini di investimenti. Il bonus psicologo è un passo in questa direzione e un'ulteriore forma di tutela del diritto alla salute". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Questo pomeriggio a Montecitorio inizia la discussione generale di tre mozioni: sulla direttiva Bolkestein, sul sostegno al comparto automobilistico e sulle iniziative per la diagnosi e la cura dei disturbi dello spettro autistico. Domattina sarà la volta del decreto sulla proroga dello stato di emergenza, mentre nella seconda parte della settimana si svolgerà l'esame del Milleproroghe. Questo decreto contiene una misura preziosa per un tema delicato e sentito -che si è reso ancora più evidente dopo questi due anni di pandemia- quello del disagio, che merita maggiore attenzione, anche in termini di investimenti. Ilpsicologo è un passo in questa direzione e un'ulteriore forma didel diritto alla". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, ...

