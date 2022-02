Covid e Calcio, Costa: “Stadi al 100% entro la fine di marzo” (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Stadi al 100% entro la fine di marzo. E’ la previsione del sottosegretario al ministero della Salute Andrea Costa, a ‘La Politica nel Pallone su Gr Parlamento’. “I tifosi hanno voglia di tornare allo Stadio, i segnali stanno andando nella giusta direzione e confido che preso si possa arrivare al tutto esaurito. I dati fortunatamente continuano ad essere positivi, io credo che già entro la fine del mese di marzo si possa arrivare alla capienza del 100%”, ha affermato Costa. “Dobbiamo osservare i dati, proseguire nella campagna di vaccinazione, ma possiamo lanciare questo messaggio di speranza. Comprendo la richiesta di Gravina, il Calcio ha patito molto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) –alladi. E’ la previsione del sottosegretario al ministero della Salute Andrea, a ‘La Politica nel Pallone su Gr Parlamento’. “I tifosi hanno voglia di tornare alloo, i segnali stanno andando nella giusta direzione e confido che preso si possa arrivare al tutto esaurito. I dati fortunatamente continuano ad essere positivi, io credo che giàladel mese disi possa arrivare alla capienza del”, ha affermato. “Dobbiamo osservare i dati, proseguire nella campagna di vaccinazione, ma possiamo lanciare questo messaggio di speranza. Comprendo la richiesta di Gravina, ilha patito molto ...

