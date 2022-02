Covid, da domani l’obbligo di Super Pass al lavoro per gli over 50 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cala al 12%, secondo le rilevazioni di Agenas, la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. In 10 regioni italiane, tra cui Lombardia, Marche e Piemonte, diminuisce il numero assoluto dei ricoverati gravi per Sars-CoV-2. In controtendenza, invece, Molise, Calabria e Friuli Venezia Giulia. Stabile al 25% l’occupazione dei reparti di area medica, ma la percentuale è in crescita in 8 regioni. Questi gli ultimi dati disponibili sulla pandemia in Italia. Numeri e cifre che sembrano confermare l’inizio di una nuova fase della lotta al virus del Sars-CoV-2. Una fase meno complicata in cui il sistema sanitario, sia pure ancora in affanno, comincia a tirare il fiato e guarda al futuro con più fiducia. “Vaccino Covid contro tutte le varianti” Dall’Istituto Superiore di sanità fanno sapere che è ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cala al 12%, secondo le rilevazioni di Agenas, la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti. In 10 regioni italiane, tra cui Lombardia, Marche e Piemonte, diminuisce il numero assoluto dei ricati gravi per Sars-CoV-2. In controtendenza, invece, Molise, Calabria e Friuli Venezia Giulia. Stabile al 25% l’occupazione dei reparti di area medica, ma la percentuale è in crescita in 8 regioni. Questi gli ultimi dati disponibili sulla pandemia in Italia. Numeri e cifre che sembrano confermare l’inizio di una nuova fase della lotta al virus del Sars-CoV-2. Una fase meno complicata in cui il sistema sanitario, sia pure ancora in affanno, comincia a tirare il fiato e guarda al futuro con più fiducia. “Vaccinocontro tutte le varianti” Dall’Istitutoiore di sanità fanno sapere che è ...

