Covid, Claudio Baglioni positivo: rinviati concerti del tour (Di lunedì 14 febbraio 2022) Leggi Anche Claudio Baglioni rivela: 'Rifare Sanremo? No, il Festival è un lusso che ci si può permettere una o due volte al massimo' I concerti che verranno riprogrammati al più presto avrebbero ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 febbraio 2022) Leggi Ancherivela: 'Rifare Sanremo? No, il Festival è un lusso che ci si può permettere una o due volte al massimo' Iche verranno riprogrammati al più presto avrebbero ...

Advertising

borghi_claudio : Cari colleghi del PD. Se è Gentiloni stesso che dice che l'obbligo vaccinale non serve e se i vostri modelli tedesc… - borghi_claudio : @evelynbani @SabazioVirbio2 @henryAverydue @AleMedesi @GiovannaCampi6 Tanto per dire: da martedì si discutono gli e… - borghi_claudio : Dopo settembre mi ero ripromesso di non presentare e sottoscrivere alcun emendamento ai decreti covid e limitarmi a… - paoloangeloRF : Claudio Baglioni positivo al covid, rinviato il concerto del Ponchielli - alesmari8 : RT @SkyTG24: Caudio Baglioni positivo al Covid, posticipati alcuni concerti del tour -