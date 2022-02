Covid Campania 14 febbraio | il bollettino di oggi Stabile il tasso di incidenza | 12 | 31%

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Napoli, 142022 " Èl'delin, ferma al 12,31% . Sono 3.035 i nuovi casi accertati, 2.286 da tamponi antigenici e 749 da molecolari. In totale i test eseguiti ...

Advertising

Mario86652857 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (14 febbraio 2022) Ecco l’aggiornamento??… - positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus, prosegue la campagna vaccinale in Campania: sono 12.133.801 le somministrazioni tota… - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: oltre 3mila positivi su circa 25mila tamponi - rep_napoli : Covid Campania, 3 mila nuovi positivi [aggiornamento delle 17:25] - statodelsud : Covid Campania, il bollettino: 3.035 casi. I ricoverati sono 1.213 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Napoli, 14 febbraio 2022 " È stabile l'incidenza delin, ferma al 12,31% . Sono 3.035 i nuovi casi accertati, 2.286 da tamponi antigenici e 749 da molecolari. In totale i test eseguiti nelle ultime ore sono stati 24.647 . È questo il ...... 3.659 su 36.203 tamponi, seguito dallaa quota 3.035 su 24.647 test. Poi l'Emilia - Romagna con 2.695 contagi su 17.360 test. Ilun anno fa oggi - Un anno fa oggi si contavano invece ...E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni e’ il Lazio con 3.659 contagi, seguita da Campania (+3.035), Emilia Romagna ...La corte d'appello della FIGC ha deciso e in questo modo cambia anche la classifica, con i friulani che scendono a 24 punti, mentre i campani recuperano un punto ... bloccato dall'ASL per positività ...