Napoli, 14 febbraio 2022 " vaccinati 350 pazienti affetti da sclerosi multipla al Cardarelli di Napoli, l'unico centro di questa malattia degenerativa ad aver preso in carico a 360 gradi i pazienti ...

Covid, al Cardarelli vaccinati 350 malati di sclerosi multipla. Adesione più alta d'Italia Napoli, 14 febbraio 2022 – Vaccinati 350 pazienti affetti da sclerosi multipla al Cardarelli di Napoli, l’unico centro di questa malattia degenerativa ad aver preso in carico a 360 gradi i pazienti ...

