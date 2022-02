Covid, Abrignani: “Obbligo vaccino finché circola virus, forse anni” (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’Obbligo” di vaccinazione anti-Covid “avrà senso fin quando circolerà il virus, e ho l’impressione che durerà anni. Vorrei sottolineare che non si tratta solo del singolo, ma di tutta la comunità e dell’unica via per uscire dalla pandemia. Gli ultracinquantenni ad esempio sono 27 milioni, di cui quasi 2 milioni non vaccinati. Questi ultimi, un 7%, rappresentano il 70% di chi è in terapia intensiva. Non è solo un problema loro, ma degli ospedali e degli altri malati che non trovano posto”. Per Sergio Abrignani, membro del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus e professore ordinario di Immunologia all’università Statale di Milano, i vari obblighi, come quello per gli over 50 sul lavoro, sono ancora utili. “Secondo me sì, ma si tratta di scelte ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’” di vaccinazione anti-“avrà senso fin quando circolerà il, e ho l’impressione che durerà. Vorrei sottolineare che non si tratta solo del singolo, ma di tutta la comunità e dell’unica via per uscire dalla pandemia. Gli ultracinquantenni ad esempio sono 27 milioni, di cui quasi 2 milioni non vaccinati. Questi ultimi, un 7%, rappresentano il 70% di chi è in terapia intensiva. Non è solo un problema loro, ma degli ospedali e degli altri malati che non trovano posto”. Per Sergio, membro del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronae professore ordinario di Immunologia all’università Statale di Milano, i vari obblighi, come quello per gli over 50 sul lavoro, sono ancora utili. “Secondo me sì, ma si tratta di scelte ...

