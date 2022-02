Covid | 28 630 nuovi casi su 283 891 tamponi e altri 281 decessi

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 28.630 casi e 281 decessi - fanpage : Ultim'ora I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 28.630. - RaiNews : 283.691 tamponi, il tasso di positività è al 10,1%. Dato in calo: 28.630 contagi rispetto agli oltre 51 mila di ier… - waymac_007 : RT @eziomauro: Covid in Italia, il bollettino del 14 febbraio 2022: 28.630 nuovi casi e 281 morti - UnioneSarda : #Covid19, in #Italia +28.630 positivi e 281 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 630

Corriere della Sera

Leggi Anche Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi Dalle mascherine al Green pass, il punto sulle regole anti -Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 28.nuovi casi di coronavirus e 281 morti. Sono 283.891 i tamponi molecolari e antigenici effettuati ... TRENTINO Due decessi perin Trentino, ...One recent study, co-authored by Dr. Charlotte Hobbs, a pediatrician and professor at the University of Mississippi Medical Center, found that babies make up a disproportionate amount of the minors ...14 FEB - Sono 28.630 (ieri 51.959) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio ... in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi e` ...