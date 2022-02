Covid, 28.630 nuovi casi e 281 decessi in 24 ore (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – Secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi al Covid-19 sono 28.630 (rispetto ai 51.959 del 13 febbraio). I tamponi processati sono 283.891 e portano il tasso di positività al 10,1%. Si registrano 281 decessi (il 13 febbraio erano 191). I guariti sono 76.553 mentre per gli attualmente positivi si registra un decremento di 48.058 unità per un totale di 1.590.615. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 16.050 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.173 con 63 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.573.392 persone. Il Lazio è la prima regione per numero di contagi (3.659), seguita da Campania (3.035) e da Emilia Romagna (2.695). (ITALPRESS). Ucraina-Russia, Kiev informata: attacco russo 16 febbraio Superbonus 110%, il decreto che fissa i ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – Secondo il bollettino del ministero della Salute, ipositivi al-19 sono 28.630 (rispetto ai 51.959 del 13 febbraio). I tamponi processati sono 283.891 e portano il tasso di positività al 10,1%. Si registrano 281(il 13 febbraio erano 191). I guariti sono 76.553 mentre per gli attualmente positivi si registra un decremento di 48.058 unità per un totale di 1.590.615. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 16.050 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.173 con 63ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.573.392 persone. Il Lazio è la prima regione per numero di contagi (3.659), seguita da Campania (3.035) e da Emilia Romagna (2.695). (ITALPRESS). Ucraina-Russia, Kiev informata: attacco russo 16 febbraio Superbonus 110%, il decreto che fissa i ...

