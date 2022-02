Covid-19 | ricerca finanziata dal Pineta Grande Hospital fa luce sulle cause della forma grave dell’infezione

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Cosa si nasconde in realtà dietro il Coronavirus? Quanto incidono i ape costituzionali nel decorsomalattia? Una nuovapotrebbe accendersi per spiegare il cieco meccanismo che ha seminato angoscia, morte e terrore nelle nostre vite, negli ultimi due anni. Conoscere per combattere al meglio, con le armi a disposizione, un nemico insidioso ma non infallibile. Un nuovo percorso scientifico ha riunitotori di diversi campimedicina ebiologia offrendo dei contributi congiunti che potrebbero fornire soluzioni inaspettate ed efficaci. Nonostante la sintomatologia respiratoria e polmonare del-19 sia sovrapponibile con le precedenti patologie da coronavirus (Sars e Mers), le sintomatologie extra-polmonare ed a carico del sistema nervoso centrale ed autonomo, ...