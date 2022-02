Covid 19 in Campania, bollettino del 13 febbraio: 3.035 positivi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 13 febbraio, parla di 3.035 nuovi positivi su 24.647 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 3.035 positivi al Covid 19 in Campania (2.286 al test antigenico e 749 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Leggi su 2anews (Di lunedì 14 febbraio 2022)19 in: ildi ieri, domenica 13, parla di 3.035 nuovisu 24.647 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 3.035al19 in(2.286 al test antigenico e 749 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del

