Covid-19, da domani gli over 50 al lavoro solo con il Super Green Pass (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da domani per gli over 50 scatta l'obbligo di Super Green Pass, o Green Pass rafforzato, per recarsi al lavoro. Stop alla corsa ai tamponi, perché questo tipo di lasciaPassare, a differenza del precedente Green Pass base, non può essere ottenuto con un tampone rapido o molecolare. E' invece necessario essersi vaccinati o essere guariti dalla malattia. Più precisamente: dopo la prima dose, è valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione e fino alla dose successiva; dopo la seconda dose, è valido per sei mesi; dopo la dose di richiamo è illimitato. Niente obbligo solo in caso di comprovate controindicazioni cliniche per il vaccino, "documentate e attestate dal medico di ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 febbraio 2022) Daper gli50 scatta l'obbligo di, orafforzato, per recarsi al. Stop alla corsa ai tamponi, perché questo tipo di lasciaare, a differenza del precedentebase, non può essere ottenuto con un tampone rapido o molecolare. E' invece necessario essersi vaccinati o essere guariti dalla malattia. Più precisamente: dopo la prima dose, è valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione e fino alla dose successiva; dopo la seconda dose, è valido per sei mesi; dopo la dose di richiamo è illimitato. Niente obbligoin caso di comprovate controindicazioni cliniche per il vaccino, "documentate e attestate dal medico di ...

Advertising

Corriere : Bassetti: «35 telefonate e minacce in 2 ore, mi sento abbandonato» - PuntoCriticoWeb : RT @acaputo70: Da domani gli over 50 non vaccinati non potranno lavorare.Sindacati vergognosamente latitanti e funzionali al potere finan… - RosaniFlavia : RT @GaIadhrim: Quanti qui hanno amici o parenti che da domani verranno sospesi? Mio padre per assurdo deve ringraziare di essere stato mal… - DottorMux : RT @LucianoCannito: Se hai il covid, ma non ti fai il tampone, hai la febbre a 40, hai la peste,la lebbra e magari ti hanno pure morso gli… - giorgio_1897 : RT @lameduck1960: Vorrei ricordare che per chi è sospeso o autosospeso dal 15 ottobre domani non cambia nulla se non in peggio, se ha più d… -