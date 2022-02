Costa | «Entro fine marzo negli stadi si tornerà al 100%»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 febbraio 2022) . Le parole del sottosegretario alla salute Il sottosegretario alla salute Andreaal Gr Parlamento sulla riapertura degli: « tifosi hanno voglia di tornare alloo, i segnali stanno andando nella giusta direzione e confido che preso si possa arrivare al tutto esaurito. I dati fortunatamente continuano ad essere positivi, io credo che giàladel mese disi possa arrivare alla capienza del». Poi in vista del match della Nazionale a Palermo nelle qualificazioni ai Mondiali: «Non mi sento di escludere questa possibilità e di avere loo pieno per sostenere la nazionale. I dati sono positivi e in tempo per questi appuntamenti importanti si possa fare. Dobbiamo osservare i dati, proseguire nella campagna di ...