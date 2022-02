(Di lunedì 14 febbraio 2022) «I tifosi hanno voglia di tornare alloo, dopo tanti mesi di restrizioni e non aver potuto seguire le proprie squadre. Però mi sembra che i segnali stiano andando nella giusta direzione e confido che presto, finalmente, si potrà tornare al tutto esaurito». Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea, intervenuto ai microfoni L'articolo

Advertising

Grifoman3 : RT @CalcioFinanza: Il sottosegretario alla Salute Costa: «Entro fine marzo capienza degli stadi al 100%» - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Costa: «Entro fine marzo capienza degli stadi al 100%»: «I tifosi hanno voglia di tornare allo stad… - _enz29 : RT @CalcioFinanza: Il sottosegretario alla Salute Costa: «Entro fine marzo capienza degli stadi al 100%» - CalcioFinanza : Il sottosegretario alla Salute Costa: «Entro fine marzo capienza degli stadi al 100%» - zazoomblog : “Stadi al 100% entro la fine di marzo. Forse anche per la Nazionale”. L’annuncio di Costa - #“Stadi #entro #marzo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Costa Entro

... da 2.426,37 euro da pagare a fine dicembre 2021 a 5.090,65 da saldareil 31 gennaio 2022. ... che nelle more della norma deve procedere alla mappatura della, del mare, dei laghi e dei fiumi.E la Francia? Oggi annuncia l'apertura di sei centrali nucleari puliteil 2035. Come a dire, ... Equasi tre volte meno che in Europa. Sarebbe il caso di considerare, oltre alle pericolose ...Entro il mese di marzo, riaprire gli spalti fino al 100% di ... nel corso di una intervista rilasciata a ‘GR Parlamento‘, il sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa.Ecco le sue ...I dati continuano ad essere positivi, io credo che entro la fine del mese di marzo si possa arrivare ... Lo ha dichiarato Andrea Costa durante l'intervento sulle frequenze di Radio Rai durante 'Gr ...