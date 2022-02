Così sarà l’attacco della Russia all’Ucraina: lo scenario di guerra previsto dagli Usa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Washington – Prima lancio di missili e raid aerei. Poi l’invasione delle forze di terra, con rischio elevato di vittime tra i civili. l’attacco della Russia all’Ucraina è delineato Così nello scenario tratteggiato da Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Joe Biden. Gli Stati Uniti ritengono che la Russia potrebbe lanciare l’offensiva questa settimana, ma continuano a sperare che la diplomazia possa prevalere. Intervenendo alla Cnn, Sullivan ha dichiarato che un’invasione potrebbe avvenire prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino, che si concluderanno il 20 febbraio. “Un’importante azione militare potrebbe iniziare in Ucraina da un giorno all’altro”, ha affermato. “Non possiamo prevedere il giorno” ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 14 febbraio 2022) Washington – Prima lancio di missili e raid aerei. Poi l’invasione delle forze di terra, con rischio elevato di vittime tra i civili.è delineatonellotratteggiato da Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Joe Biden. Gli Stati Uniti ritengono che lapotrebbe lanciare l’offensiva questa settimana, ma continuano a sperare che la diplomazia possa prevalere. Intervenendo alla Cnn, Sullivan ha dichiarato che un’invasione potrebbe avvenire primafine delle Olimpiadi invernali di Pechino, che si concluderanno il 20 febbraio. “Un’importante azione militare potrebbe iniziare in Ucraina da un giorno all’altro”, ha affermato. “Non possiamo prevedere il giorno” ...

Michelle Hunziker: «Voglio bene a Tomaso, sarà sempre così»