Corteo di protesta dei bus gran turismo a Napoli. Schiavo (Confesercenti): 300 milioni di fatturato in meno, fallimento dietro l’angolo (Di lunedì 14 febbraio 2022) E’ partito questa mattina ed è ancora in corso (chiuderà intorno alle 15.30) il Corteo di protesta degli autobus gran turismo, autonoleggio bus, Ncc e dell’intero comparto della Campania sull’autostrada A1 in direzione Caianello. Preceduti da un auto delle pompe funebri listata a lutto – con tanto di manifesti – 100 tra autobus e van, partiti alle ore 8 dal Centro Direzionale, hanno marciato a 30 all’ora in segno di protesta. Alla manifestazione ha aderito anche Confesercenti Campania/Federnoleggio con grande partecipazione. Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno ha commentato: “E’ stata una manifestazione di dolore, il grido di disperazione di un comparto in ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 febbraio 2022) E’ partito questa mattina ed è ancora in corso (chiuderà intorno alle 15.30) ildidegli autobus, autonoleggio bus, Ncc e dell’intero comparto della Campania sull’autostrada A1 in direzione Caianello. Preceduti da un auto delle pompe funebri listata a lutto – con tanto di manifesti – 100 tra autobus e van, partiti alle ore 8 dal Centro Direzionale, hanno marciato a 30 all’ora in segno di. Alla manifestazione ha aderito ancheCampania/Federnoleggio conde partecipazione. Vincenzo, presidente diCampania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno ha commentato: “E’ stata una manifestazione di dolore, il grido di disperazione di un comparto in ...

strescino : RT @localteamtv: Protesta bus turistici contro crisi economica, corteo mezzi in A1 raggiunge Caianello (Caserta) al suono dei clacson #bust… - Dome689 : Corteo di bus turistici sulla A1: la protesta contro il governo per la crisi del settore – Video - BarbaGiampi : RT @localteamtv: Protesta bus turistici contro crisi economica, corteo mezzi in A1 raggiunge Caianello (Caserta) al suono dei clacson #bust… - CristinaCmr : RT @ultimenotizie: È in corso dalle 8 di questa mattina il corteo di protesta degli autobus di gran turismo della Campania sull'autostrada… - GBruttini : RT @ultimenotizie: È in corso dalle 8 di questa mattina il corteo di protesta degli autobus di gran turismo della Campania sull'autostrada… -