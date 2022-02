Coronavirus in Campania, oltre 3000 positivi oggi. Tutti i dati (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono 3.035 i nuovi positivi di oggi su oltre 24mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi della regione Campania nell’ultimo bollettino di oggi 14 febbraio. Coronavirus in Campania, i numeri Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi in Campania. In percentuale è positivo il 12,31%, poco più di ieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono 3.035 i nuovidisu24mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi della regionenell’ultimo bollettino di14 febbraio.in, i numeri Diminuiscono i nuovima resta stabile la curva dei contagi in. In percentuale è positivo il 12,31%, poco più di ieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

