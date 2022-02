Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 14 febbraio: 28.630 nuovi contagi e 281 decessi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 14 febbraio 2022 registra 28.630 contagi in più rispetto a ieri, su 283.891 tamponi processati, e 281 nuovi decessi. Si tratta del più basso... Leggi su europa.today (Di lunedì 14 febbraio 2022), ildi142022 registra 28.630in più rispetto a ieri, su 283.891 tamponi processati, e 281. Si tratta del più basso...

Advertising

SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 14 febbraio 2022: 28.630 nuovi casi e 281 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - danieledv79 : RT @LaStampa: Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 febbraio: 28.630 nuovi casi, 281 decessi. - NewSicilia : +++#BOLLETTINO #COVID #SICILIA+++ I dati sulla #pandemia aggiornati #Newsicilia - GDS_it : In calo il numero dei nuovi casi di #Covid_19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 2.524 su 19.703 tamponi pr… - MPtasiska : RT @fanpage: Ultim'ora I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 28.630. -