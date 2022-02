Coronavirus, il bollettino: 28.630 nuovi casi e 281 morti. Oltre 76mila guariti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione Coronavirus in Italia: sono 28.630 i nuovi casi a fronte di 283.891 tamponi... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Ministero della Salute rende noto ilsulla situazionein Italia: sono 28.630 ia fronte di 283.891 tamponi...

Advertising

fanpage : Ultim'ora I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 28.630. - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus #Italia: il bollettino aggiornato - messveneto : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 febbraio: 28.630 nuovi casi, 281 decessi.: I dati del Ministero della S… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Coronavirus , il bollettino: 28.630 nuovi casi e 281 morti. Oltre 76mila guariti #Covid19 - fabioruffinengo : Coronavirus in Piemonte: bollettino contagi | 14 febbraio 2022 -