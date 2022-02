Coronavirus, 28.630 nuovi casi e 281 morti. Ricoverati e terapie intensive in leggero calo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Meno di trentamila nuovi casi e Ricoverati in calo, nonostante solitamente il lunedì il saldo tra ingressi e uscite sia viziato dallo scarso numero di dimissioni nella giornata di domenica. Si apre con indicatori positivi la nuova settimana, pur restando alto il numero di decessi, ben 281 riportati nel bollettino quotidiano. Nelle ultime 24 ore sono stati 28.630 le diagnosi riscontrate nelle ultime 24 ore tra 283.891 tamponi processati, di cui 209.405 test antigenici rapidi. L’incidenza è quindi al 10,1 per cento. I posti letto occupati in area medica sono 10 in meno di ieri e risultano in discesa anche i pazienti assistiti in terapia intensiva (-17) dove gli ingressi sono stati 63 in un giorno. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Meno di trentamilain, nonostante solitamente il lunedì il saldo tra ingressi e uscite sia viziato dallo scarso numero di dimissioni nella giornata di domenica. Si apre con indicatori positivi la nuova settimana, pur restando alto il numero di decessi, ben 281 riportati nel bollettino quotidiano. Nelle ultime 24 ore sono stati 28.630 le diagnosi riscontrate nelle ultime 24 ore tra 283.891 tamponi processati, di cui 209.405 test antigenici rapidi. L’incidenza è quindi al 10,1 per cento. I posti letto occupati in area medica sono 10 in meno di ieri e risultano in discesa anche i pazienti assistiti in terapia intensiva (-17) dove gli ingressi sono stati 63 in un giorno. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 14 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 1.590.615 • Deceduti: 151.296 (+281) • Dimessi/Guariti: 1… - stefano688 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa Casi totali: 67.009 casi in media al giorno (-… - stefano688 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 14 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 1.590.615 • Deceduti: 151.296 (+281) • Dimessi/Guariti: 10.392.540… - LALAZIOMIA : Coronavirus, il bollettino: 28.630 nuovi casi e 281 morti. Oltre 76mila guariti - tusciaweb : Coronavirus, oggi in Italia 28mila 630 nuovi casi e 281 morti Roma – Coronavirus, oggi in Italia 28mila 630 nuovi… -