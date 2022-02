Corona virus: Italia, 1590615 attualmente positivi a test (-48058 in un giorno) con 151296 decessi (281) e 10392540 guariti (76553). Totale di 12134451 casi (28630) Dati della protezione civile: effettuati 283891 tamponi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 1590615 attualmente positivi a test (-48058 in un giorno) con 151296 decessi (281) e 10392540 guariti (76553). Totale di 12134451 casi (28630) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 283891 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 14 febbraio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(281) e).di) proviene da Noi Notizie..

