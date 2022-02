Contagi Covid Italia | bollettino di oggi | nuovi casi in picchiata Dati 14 febbraio

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nel suo monitoraggio quotidiano segnala come inla percentuale di occupazione delle rianimazioni sia scesa al 12% . Gli ingressi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Covid

La mappa dei contagi nelle province Dei 3.695 positivi di oggi al Covid nel Lazio i casi a Roma città sono a quota 1.985, nella Città metropolitana di Roma 2.949. Nelle province si registrano 710... L'aggressione Secondo quanto si è appreso, il paziente, risultato positivo al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN... Sono 28.630 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute.