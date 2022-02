Confindustria Taranto va di moda: nuovo presidente Salvatore Toma Eletto oggi. Per la prima volta non guidano metalmeccanica ed edilizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Salvatore Toma è il nuovo presidente di Confindustria Taranto. È stato Eletto oggi, a conclusione di un periodo di commissariamento retto da Pietro Chirulli. Per la prima volta non c’e la metalmeccanica a guidare l’associazione degli industriali ipnici, né l’edilizia. Toma era stato a capo della sezione moda della Confindustria tarantina. Vicepresidenti: Anda Furfaro, Lella Miccoli (di diritto: media impresa), Lucia Minutello, Fabio De Bartolomeo, Vincenzo Picardi (di diritto: giovani industriali), Valentino Pulpo, Marcello Tarantino. L'articolo Confindustria Taranto va di moda: ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 14 febbraio 2022)è ildi. È stato, a conclusione di un periodo di commissariamento retto da Pietro Chirulli. Per lanon c’e laa guidare l’associazione degli industriali ipnici, né l’era stato a capo della sezionedellatarantina. Vicepresidenti: Anda Furfaro, Lella Miccoli (di diritto: media impresa), Lucia Minutello, Fabio De Bartolomeo, Vincenzo Picardi (di diritto: giovani industriali), Valentino Pulpo, Marcello Tarantino. L'articolova di: ...

