Condannato a 20 anni Suleiman Adams, reo confesso per la morte dell’imprenditrice Agitu Ideo Gudeta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel processo per rito abbreviato a carico di Suleiman Adams, reo confesso per l’omicidio di Agitu Ideo Gudeta, la pastora 44enne originaria dell’Etiopia che col suo pluripremiato caseificio era diventata simbolo di integrazione in Trentino e in tutta Italia, restava da conoscere soltanto l’entità della pena. Alla fine il giudice Enrico Borrelli ha letto la sentenza di condanna: 20 anni di carcere. Il pm Giovanni Benelli aveva chiesto una pena di 19 anni e 4 mesi, di cui 15 per l’omicidio e 4 anni e 4 mesi per la violenza sessuale consumata quando la donna era ancora agonizzante dopo le martellate infertele per ucciderla: il giudice non ha riconosciuto le attenuanti generiche, ed ha optato per una pena ancora più ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel processo per rito abbreviato a carico di, reoper l’omicidio di, la pastora 44enne originaria dell’Etiopia che col suo pluripremiato caseificio era diventata simbolo di integrazione in Trentino e in tutta Italia, restava da conoscere soltanto l’entità della pena. Alla fine il giudice Enrico Borrelli ha letto la sentenza di condanna: 20di carcere. Il pm GiovBenelli aveva chiesto una pena di 19e 4 mesi, di cui 15 per l’omicidio e 4e 4 mesi per la violenza sessuale consumata quando la donna era ancora agonizzante dopo le martellate infertele per ucciderla: il giudice non ha riconosciuto le attenuanti generiche, ed ha optato per una pena ancora più ...

