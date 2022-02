Concorso Ispettorato del Lavoro 2022, pubblicato il bando per 1.249 posti (Di lunedì 14 febbraio 2022) È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo bando di Concorso INL 2022, così come annunciato qualche settimana fa. Si tratta di un bando per l’assunzione di 1.249 risorse per l’Ispettorato del Lavoro, tra ispettori, informatici e statistici. L’assunzione è a tempo indeterminato con inquadramento nell’area III, posizione economica F1. Le domande vanno inviate entro il 14 marzo. Concorso Ispettorato del Lavoro, i profili Il Concorso punta all’occupazione di 1.249 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, nei profili di seguito indicati dei ruoli dell’Ispettorato nazionale del ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 febbraio 2022) È statoin Gazzetta ufficiale il nuovodiINL, così come annunciato qualche settimana fa. Si tratta di unper l’assunzione di 1.249 risorse per l’del, tra ispettori, informatici e statistici. L’assunzione è a tempo indeterminato con inquadramento nell’area III, posizione economica F1. Le domande vanno inviate entro il 14 marzo.del, i profili Ilpunta all’occupazione di 1.249di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, nei profili di seguito indicati dei ruoli dell’nazionale del ...

rocco_lando : RT @DottrinaLavoro: Governo: Ispettorato del Lavoro – indetto concorso per funzionari - DottrinaLavoro : Governo: Ispettorato del Lavoro – indetto concorso per funzionari - ilcirotano : Concorso pubblico, Bando per 1249 posti nell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - - cannedcat : Concorso ispettorato del lavoro - Ticonsiglio : Concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro per 1249 posti, Bando 2022 <p>È stato indetto il concorso 2022 dell'Ispet… -